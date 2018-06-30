Франция выбила Аргентину и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

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Сборная Франции обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 4:3. На 13-й минуте счет открыл французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн точным ударом с 11-метровой отметки. Однако в самом конце первого тайма аргентинский полузащитник французского «ПСЖ» Анхель Ди Мария сравнял счет, а уже в начале второго тайма защитник испанской «Севильи» Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперед.

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На 57-й минуте встречи французский защитник немецкого «Штутгарта» Бенжамен Павар записал на свой счет один из самых красивейших мячей мундиаля и сравнял счет. А после этого 19-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в течение пяти минут. Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро смог лишь сократить преимущество французов, забив мяч на 93-й минуте.

Таким образом, французы в четвертьфинале встретятся с победителем пары Португалия — Уругвай.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее дубль Мбаппе удвоил преимущество французов в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.

Чемпионат мира — 2018. 1/8 финала

Франция — Аргентина — 4:3

Голы: 1:0 — Гризманн (пенальти), 13; 1:1 — Ди Мария, 41; 1:2 — Меркадо, 48; 2:2 — Павар, 57; 3:2 — Мбаппе, 64; 4:2 — Мбаппе, 68; 4:3 — Агуэро, 90+3.