Ди Мария сравнял счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Аргентиной и Францией
Полузащитник французского «ПСЖ» Анхель Ди Мария сравнял счет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Франции, сообщает «Советский спорт».
На 41-й минуте встречи Ди Мария роскошным ударом распечатал ворота голкипера лондонского «Тоттенхэма» Уго Льориса.
Реклама
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Антуан Гризманн открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.