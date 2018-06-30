Экс-вратарь «Спартака» посоветовал России не бояться испанцев в 1/8 финала ЧМ-2018

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса посоветовал национальной команде России не бояться испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

«У сборной России есть шансы против испанцев завтра, я не вижу повода бояться их. Да, они хорошо владеют мячом, но если россияне сыграют смело и смогут успешно прессинговать, то они вполне могут выиграть и пройти в следующий раунд», — заявил Плетикоса.

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Сборная России сыграет против Испании 1 июля на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда заявил, что соскучился по России.