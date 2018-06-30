Полузащитник сборной Японии Хонда заявил, что соскучился по России

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Полузащитник сборной Японии и мексиканского клуба «Пачука» Кейсуке Хонда заявил, что соскучился по России, передает ТАСС.

«Конечно, я соскучился по России и очень рад, что приехал сюда на чемпионат мира. Я пока не был в Москве на этом турнире, но, думаю, еще будет возможность. Конечно, Москву я вспоминаю с теплотой, хотя и другие города тоже помню», — сказал Хонда.

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Также японец поблагодарил московский ЦСКА за сложившуюся профессиональную карьеру.

«Я очень благодарен ЦСКА, этот клуб дал мне все, что было в моей карьере и есть на данный момент. Я провел в этой команде замечательные годы, которые дали мне огромный рост в профессиональном плане. Я с теплотой вспоминаю всех партнеров по команде, с некоторыми мы периодически общаемся», — добавил хавбек.

Хонда провел в составе армейцев три года, став чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Хонда извинился за затягивание времени в матче против Польши.