Марадона прилетит в Казань на матч сборных Аргентины и Франции

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Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона прилетит в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Аргентины и Франции. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что Марадона получит за свое присутствие на матче £10 тыс.

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Таким образом осуществляется программа легенд Международной федерации футбола (ФИФА), суть которой заключается в том, чтобы на каждом матч мирового первенства присутствовало хотя бы по одному бывшему игроку играющих команд.

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее Марадона оценил шансы Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Франции.