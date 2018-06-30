Лещенко рассказал о самых интересных матчах группового этапа ЧМ-2018

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Российский певец Лев Лещенко рассказал о самых интересных матчах группового этапа чемпионата мира — 2018. Слова артиста приводит RT.

«Мне кажется, что для нас, как для российских болельщиков, самым интересным был матч, когда мы играли на открытии с Саудовской Аравией, потому что это был фейерверк голов», — сказал певец.

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Также Лещенко отметил матч между сборными Германии и Южной Кореи и назвал его сумасшедшим.

«Понравились такие команды, как Сенегал, хотя они и не прошли дальше. Футбольные «карлики» выросли очень и потеснили такие мощные команды, как Германия», — добавил он.

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее Лещенко поделился мыслями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Испании