Эксперт: сборная Уругвая предстала во всей красе в матче с Россией

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Экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Уругвая и Португалии.

«Игра будет тяжелой для обеих команд. Возможно, будет дополнительное время или даже серия пенальти.

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В первой игре португальцы продемонстрировали отличный футбол, сыграв с Испанией вничью (3:3). Однако следующие матчи у действующих чемпионов Европы получились тяжелыми.

Уругвай, наоборот, прибавлял от игры к игре и со сборной России предстал во всей красе.

Но я все равно поставлю на португальцев. Они победят в дополнительное время или по пенальти, либо в основные 90 минут со счетом 1:0», — сказал Масалитин.

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между сборными Франции и Аргентины.