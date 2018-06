Футболист сборной Уругвая Кавани по-русски восхитился Сочи

Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани опубликовал фотографию из Сочи, сообщает «Советский спорт».

«Как красиво!» — написал Кавани на русском языке под фото, опубликованном в твиттере.

Также футболист отметил, что в Сочи состоится первая игра плей-офф мирового первенства команды против сборной Португалии.

Реклама

Матч состоится 30 июня в 21:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию».

«Газета.Ru» также следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии прибыла в Сочи на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая.

Sochi, ciudad donde jugaremos nuestro partido de octavos #URU vs #POR

Sochi, city where we will play our next Round of 16's game #URU vs #POR

Как красиво!#WorldCup pic.twitter.com/5JDqy85T6A