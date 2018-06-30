Путин пригласил Лукашенко на финал ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает «Столичное телевидение».

В беседе лидеры стран обсудили чемпионат мира — 2018, который проходит в России. Отмечается, что Лукашенко отметил высокий уровень организации турнира, а также пожелал российской сборной удачи в матче 1/8 финала.

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Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

Путин в ответ пригласил Лукашенко посетить финальный матч мирового первенства.

«Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на финальный матч, а также на гала-концерт, который пройдет накануне», — было заявлено в эфире телеканала.

Финал чемпионата мира — 2018 пройдет 15 июля.

Ранее сообщалось, что Путин не пойдет на матч между сборными России и Испании.