В Санкт-Петербурге суд запретил аргентинцу посещать матчи ЧМ-2018

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В суде Санкт-Петербурга прошло слушание по делу аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

По информации «Телеграф», петроградский районный суд на полгода запретил Марио Коре посещать российские стадионы. Поводом для отстранения болельщика от матчей ЧМ-2018 стал инцидент, произошедший во время матча третьего тура мундиаля Нигерия — Аргентина (1:2). Коре, смотревший матч на стадионе «Санкт-Петербург», в состоянии алкогольного опьянения нарушал правила поведения зрителей, оскорбляя «человеческое достоинство и общественную нравственность».

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Иностранца признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Коре обязали выплатить штраф в размере 3 тыс рублей, а также наложили административный запрет на посещение стадионов сроком на 6 месяцев.

При этом отмечается, что на заседание аргентинец не явился. Судье процесса представили его заявление о признании вины и просьбе рассмотреть дело в его отсутствие.

Ранее сообщалось, что аргентинского чиновника накажут за насмешку над арабом.