Наставник «Манчстер Юнайтед» не ждет сюрпризов от малоизвестных игроков на ЧМ-2018

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Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что не стоит ждать сюрпризов от малоизвестных игроков на чемпионате мира по футболу в России, передает RT.

«Я бы не сказал, что стоит ожидать сюрпризов от совсем неизвестных игроков. Разумеется, забивая на столь крупном турнире, как мундиаль, форвард становится центром всеобщего внимания», — заявил Моуриньо.

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Также португалец привел в пример мексиканского футболиста Мануэля Негрете.

«Отличным примером здесь может быть Негрете, который стал автором забитого мяча «ножницами» в ворота сборной Болгарии в 1986 году. То событие превратило мексиканца в настоящую звезду, хотя до этого момента он не показывал каких-то выдающихся результатов», — добавил специалист.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее Моуриньо похвалил организацию ЧМ-2018.