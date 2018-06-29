«Рубин» готов рассказать сборной Франции, как остановить Месси

Казанский «Рубин» готов рассказать сборной Франции, как остановить аргентинского форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает Sport24.

«Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере «Рубина».

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Казанская команда дважды принимала «Барселону» на своем поле. В тех матчах Месси не смог отличиться забитыми мячами.

Франция сыграет против Аргентины 30 июня в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

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