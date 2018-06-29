«Рубин» готов рассказать сборной Франции, как остановить Месси
Казанский «Рубин» готов рассказать сборной Франции, как остановить аргентинского форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает Sport24.
«Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере «Рубина».
Казанская команда дважды принимала «Барселону» на своем поле. В тех матчах Месси не смог отличиться забитыми мячами.
Франция сыграет против Аргентины 30 июня в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.
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Ранее форвард сборной Аргентины поделился эмоциональным фото из Санкт-Петербурга.
Hey, @FrenchTeam, we know how to stop Leo Messi in Kazan��— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 июня 2018 г.
Contact with us, if you want more information����#WorldCup #FRA #ARG pic.twitter.com/kmpQMXuNes