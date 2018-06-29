Канчельскис раскритиковал игру Японии и Польши на ЧМ-2018

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал игру сборных Японии и Польши в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России, передает НСН.

«Поляки выиграли 1:0, им эта победа уже не помогала. Если только ради престижа. Концовка мне не понравилась, потому что и поляки, и японцы не играли, перекатывали мяч… Команды, которые знают результат и не хотят играть в футбол – это не очень хорошо», — сказал Канчельскис.

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Сборная Польши потеряла шансы на выход из группы после первых двух встреч группового этапа мундиаля против Сенегала и Колумбии.

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