Канчельскис раскритиковал игру Японии и Польши на ЧМ-2018
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал игру сборных Японии и Польши в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России, передает НСН.
«Поляки выиграли 1:0, им эта победа уже не помогала. Если только ради престижа. Концовка мне не понравилась, потому что и поляки, и японцы не играли, перекатывали мяч… Команды, которые знают результат и не хотят играть в футбол – это не очень хорошо», — сказал Канчельскис.
Сборная Польши потеряла шансы на выход из группы после первых двух встреч группового этапа мундиаля против Сенегала и Колумбии.
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