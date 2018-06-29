В расположение сборной России по футболу прибыли допинг-офицеры

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В расположение сборной России по футболу в Новогорске прибыли допинг-офицеры Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

«Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!» — написано в официальном твиттере сборной России.

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Подопечные Станислава Черчесова встретятся с Испанией 1 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее ФИФА разрешила испанцу принести барабан на 1/8 финала ЧМ-2018 против России.