Эксперт оценил игру Аргентины и Франции на ЧМ-2018

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Советский футболист и тренер Александр Тарханов не смог назвать фаворита в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между Францией и Аргентиной.

«Сложно сказать, кто фаворит. Аргентина не показала свой футбол, Франция выигрывала, но блекло смотрелась в плане игры», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

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Также Тарханов отметил, что матчи группового этапа и плей-офф сильно различаются.

«Групповой этап — это стратегия, а плей-офф — это уже на вылет, поэтому может быть другой настрой, другая тактика», — добавил экс-футболист.

Сборная Аргентины вышла из группы со второго места, имея в активе 4 очка. Команда сыграла вничью с Исландией (1:1), проиграла Хорватии (0:3) и выиграла у Нигерии (2:1).

Франция набрала семь очков. Французы обыграли Перу (1:0), Австралию (2:1) и сыграли вничью с Данией (0:0).

Матч 1/8 финала между Францией и Аргентиной состоится 30 июня в Казани и начнется в 17.00.

Ранее сообщалось, что в Казани нарисуют граффити Месси рядом с изображением Роналду.