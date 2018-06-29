Эксперт: нам по зубам одолеть испанцев

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев оценил шансы национальной команды в матче против Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

«Нам по зубам одолеть испанцев. Некоторые сборные показали, что с ними можно играть на равных», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

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Экс-футболист также выразил надежду, что Россия все же сильнее команды Марокко, которая сыграла вничью с испанцами.

Сборная России вышла в плей-офф со второго место в группе А, проиграв матч Уругваю со счетом 0:3 и выиграв у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Команда Испании вышла из группы В с первого места, имея в активе пять очков. Испанцы сыграли вничью со сборной Португалии (3:3) и Марокко (2:2) и выиграли у Ирана (1:0).

Матч 1/8 финала между Россией и Испанией состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее игрок сборной России рассказал о восстановлении после травмы.