Шнуров записал песню для промо телетрансляции финала ЧМ-2018

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Сергей Шнуров и группа «Ленинград» записали песню для промо телетрансляции финала чемпионата мира 2018 года на канале «Россия», сообщает ТАСС.

«Заядлый футбольный болельщик Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» записали новый хит для промо трансляции на канале «Россия» финального матча чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Клип новой песни, созданный на телеканале «Россия», отразил яркие эмоции, которые на время чемпионата охватили всю страну.

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В России чемпионат стал событием национального масштаба: атмосфера праздника царит не только в городах, где проходят матчи, но и по всей России, в каждом доме, в каждой семье», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Финал чемпионата мира 2018 года пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.