В Кремле рассказали о возможности встречи Путина и короля Испании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у главы государства не запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, который приедет в Москву на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
«Отдельной встречи Путина с королем Испании не планируется — график короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Россию», — цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что в Москве будут рады прибытию короля Испании.
Матч между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Путин не сможет посетить матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.