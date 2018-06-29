В Кремле рассказали о возможности встречи Путина и короля Испании

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у главы государства не запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, который приедет в Москву на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«Отдельной встречи Путина с королем Испании не планируется — график короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Россию», — цитирует Пескова ТАСС.

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Он добавил, что в Москве будут рады прибытию короля Испании.

Матч между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Путин не сможет посетить матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.