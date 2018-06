Фанаты сборной Бразилии устроили «траурную процессию» по Германии

Болельщики сборной Бразилии по футболу в Ливане устроили «траурную процессию» по команде Германии после ее вылета с чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что бразильские фанаты несли на руках гробы, которые были обтянуты флагами сборной Германии.

Реклама

Напоминаем, что немецкая команда разгромила сборную Бразилии на домашнем чемпионате мира — 2018 со счетом 7:1.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее сборная Германии не смогла одолеть Южную Корею и вылетела с чемпионата мира по футболу в России.

#Football #humor [2/2]

Brazilian funeral yesterday after #Germany was kicked out of the #WorldCup yesterday and #Brazil still looking for revenge of the 7-1 loss in the semi-finals of 2014.#fifaworldcup18 #Russia2018 #Rusia2018 pic.twitter.com/twVeDkfk0J