Впервые в истории ЧМ судьбу путевки в плей-офф решило количество желтых карточек
Впервые в истории чемпионатов мира путевка в плей-офф определилась количеством желтых карточек, сообщает «Советский спорт».
Сборная Японии вышла в 1/8 финала мирового первенства благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у команды Сенегала (Япония — 4, Сенегал — 6).
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Отмечается, что обе команды набрали одинаковое количество очков (4), а также идентичные дополнительные показатели (разность мячей 4-4, личная встреча 2-2).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее определились все участники плей-офф чемпионата мира 2018 года в России.