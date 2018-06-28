Определились все участники плей-офф ЧМ-2018
Определились все участники плей-офф чемпионата мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».
В 1/8 финала мирового первенства сыграют команды России, Уругвая, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии, Бельгии, Японии и Колумбии.
Реклама
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее сборная Польши обыграла команду Японии со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.