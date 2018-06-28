Захарова назвала новость CNN об уходе Салаха из сборной Египта «вбросом»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сюжет американского телеканала CNN, где отмечается, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах планирует покинуть национальную команду из-за его встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще один вброс, к сожалению, CNN. Якобы нападающий египетской сборной и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, цитирую, «рассматривает возможность покинуть национальную команду», так было сказано, так как недоволен тем, что происходит в Чечне.

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Взяли и придумали. Но если есть такой вброс, который нашли в социальных сетях якобы какие-то неназванные источники, то прежде чем выдавать это на телевидение, можно было бы сделать это вместе с официальной позицией сборной и прямой речью самого игрока», — сказала Захарова на брифинге.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее Салах согласился приехать в Чечню по приглашению Кадырова.