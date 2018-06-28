Захарова назвала новость CNN об уходе Салаха из сборной Египта «вбросом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сюжет американского телеканала CNN, где отмечается, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах планирует покинуть национальную команду из-за его встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает ТАСС.
«Еще один вброс, к сожалению, CNN. Якобы нападающий египетской сборной и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, цитирую, «рассматривает возможность покинуть национальную команду», так было сказано, так как недоволен тем, что происходит в Чечне.
Взяли и придумали. Но если есть такой вброс, который нашли в социальных сетях якобы какие-то неназванные источники, то прежде чем выдавать это на телевидение, можно было бы сделать это вместе с официальной позицией сборной и прямой речью самого игрока», — сказала Захарова на брифинге.
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Ранее Салах согласился приехать в Чечню по приглашению Кадырова.