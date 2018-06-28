Черчесова рекомендуют назначить главным тренером сборной Польши

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Польские СМИ предлагают кандидатуру главного тренера сборной России Станислава Черчесова в качестве наставника команды Польши. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации polsatsport.pl, в списке кандидатов также находится бывший тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри и другие.

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Главными критериями подбора являются харизма и опыт работы с капризными звездами.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк обратился к команде во время визита на тренировочную базу в Новогорске.