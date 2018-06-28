Главный тренер «Спартака» не хочет видеть Дзюбу в составе команды

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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не видит форварда сборной России Артема Дзюбы в московском клубе. Об этом сообщает «Российская газета».

«Дзюба в «Спартаке»? Нет, у меня есть Зе Луиш», — сказал Каррера.

Также Каррера назвал Дзюбу сильным футболистом и отметил, что их связка с нападающим Федором Смоловым на поле была бы очень эффективной.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее Дзюба стал самым упоминаемым игроком после заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем.