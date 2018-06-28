ЧМ-2018 считают лучшим спортивным событием за последние годы

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Тренер по физической подготовке сборной России по футболу Паулино Гранеро поделился своими впечатлениями от организации чемпионата мира — 2018. Его слова приводит газета «Известия».

«Не хотелось бы давать лично свою оценку. Могу сказать, что все мои друзья из Испании и других стран утверждают, что это лучшее спортивное событие, которое происходило в мире за последние годы.

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Многие называют этот чемпионат мира лучшим в истории. Я также общался и с испанскими журналистами. Они сказали, что организация и все остальное — на высшем уровне», — сказал специалист.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что сборной Швейцарии очень нравится в России.