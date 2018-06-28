Ветеран «Спартака» хотел дать пинка Неймару

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Заслуженный мастер спорта СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что на стадии группового этапа чемпионата мира — 2018 футболистам было сложно себя проявить. Его слова передает НСН.

«Я не хочу никого обидеть. В предварительных играх команды играют очень тяжело. Это всегда было на чемпионатах мира.

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Когда я смотрел игру сборной Бразилии, я хотел выбежать через экран телевизора на поле и дать пинка Неймару. Кто так любуется собой и играет так, как он играл? Он на пятачке сидит, специально кривляется. Но на вторую игру он чуточку ожил, после чего сборная Бразилии уже получше заиграла», — отметил специалист.

Ранее Кавазашвили призвал исключить Лионеля Месси из сборной Аргентины и «Барселоны».