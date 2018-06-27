Джемаили стал лучшим игроком матча Швейцария — Коста-Рика на ЧМ-2018
Полузащитник сборной Швейцарии и итальянской «Болоньи» Блерим Джемаили стал лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Коста-Рики, сообщает «Советский спорт».
Хавбек забил первый мяч в ворота костариканцев на 31-й минуте встречи. В конечном итоге игра завершилась со счетом 2:2, что позволило швейцарцам пробиться в плей-офф мундиаля.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в плей-офф ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #SUICRC is @dzemaili86! pic.twitter.com/pkkVvasNQ3— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 27 июня 2018 г.