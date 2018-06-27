Лёв: не думаю, что наступили «темные времена» для немецкого футбола

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает, что наступили «темные времена» для немецкого футбола после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.

«Наступили ли темные времена для немецкого футбола? Не думаю. До недавнего времени мы всегда оказывались в полуфиналах или финалах крупных турниров, среди четырех сильнейших команд, а сейчас мы выбыли и испытываем грусть и разочарование», — сказал Лёв.

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Специалист подчеркнул, что нужно поскорее забыть этот провал и продолжать работу.

«Но у нас есть молодые, талантливые игроки, которые обладают большим потенциалом. Такое происходило и в других странах, нам просто надо сделать выводы и двигаться дальше», — добавил Лёв.

Немцы проиграли Южной Корее со счетом 0:2 и заняли последнее место в группе F.

Ранее Германия впервые не смогла выйти из группы на чемпионатах мира по футболу.