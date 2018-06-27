Чо Хен У был признан самым ценным игроком матча Южная Корея — Германия на ЧМ-2018
Южнокорейский вратарь Чо Хен У был признан самым ценным игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Южной Кореей и Германией, сообщает «Советский спорт».
На его счету шесть сейвов, которые помогли команде Южной Кореи сохранить ворота на замке и одержать победу над Германией со счетом 2:0.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #KORGER is Jo Hyeonwoo! pic.twitter.com/s5voHTumcP— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 27 июня 2018 г.