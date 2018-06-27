Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

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Сборная Германии не смогла обыграть Южную Корею и завершила выступление на чемпионате мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи. Все мячи были забиты в компенсированное время: на 92-й минуте защитник Ким Юнь Квон открыл счет, а уже на 96-й минуте полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отправил мяч в пустые ворота.

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Таким образом, Германия вылетает с турнира, а Швеция и Мексика отправляются в 1/8 финала мундиаля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее были объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Южной Кореей и Германией.

Чемпионат мира — 2018. Группа F. 3-й тур

Южная Корея — Германия — 2:0

Голы: 1:0 — Ким, 90+2; 2:0 — Сон, 90+6.