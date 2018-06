Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Южной Кореей и Германией

Объявлены стартовые составы сборных Южной Кореи и Германии на матч заключительного тура чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Южная Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Хон Чхоль, Юн Юнь Сун, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су, Чон У Ен, Ли Чжэ Сон, Ку Чжа Чол, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин.

Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Йонас Хектор, Тони Кроос, Леон Горецка, Сами Хедира, Месут Озил, Марко Ройс, Тимо Вернер.

«Газета.Ru» проведет онлайн трансляцию поединка.

Ранее стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Мексикой и Швецией.

Meanwhile, in Kazan...



The teams are out for #KORMEX! #WorldCup pic.twitter.com/j7ulbAO0Q5