Бывший арбитр оценил работу российского судьи на матче чемпионата мира

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Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил дебют судьи Сергея Карасева на чемпионате мира по футболу в России, передает ТАСС.

По мнению Хусаинова, Карасев своей работой на матче группового этапа чемпионата мира между Австралией и Перу показал, что достоин назначения на игры плей-офф мундиаля.

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Встреча, которая стала первой на мировых первенствах для Карасева, закончилась победой Перу со счетом 2:0. Но эта игра ничего не решала: обе сборные не вышли в 1/8 финала турнира.

Арбитр показал шесть желтых карточек: четыре получили австралийские игроки, а две — футболисты сборной Перу.

Ранее арбитра Карасева назначили главным судьей на ЧМ-2018.