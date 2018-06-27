Бывший арбитр оценил работу российского судьи на матче чемпионата мира
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил дебют судьи Сергея Карасева на чемпионате мира по футболу в России, передает ТАСС.
По мнению Хусаинова, Карасев своей работой на матче группового этапа чемпионата мира между Австралией и Перу показал, что достоин назначения на игры плей-офф мундиаля.
Реклама
Встреча, которая стала первой на мировых первенствах для Карасева, закончилась победой Перу со счетом 2:0. Но эта игра ничего не решала: обе сборные не вышли в 1/8 финала турнира.
Арбитр показал шесть желтых карточек: четыре получили австралийские игроки, а две — футболисты сборной Перу.