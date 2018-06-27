Экономика Германии может потерять до €200 млн из-за матча с Южной Кореей

Немецкая экономика может потерять около €200 млн из-за заключительного матча группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Германии и Южной Кореи, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает Deutsche Welle, ущерб может составить от €130 до €200 млн.

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Около 30 процентов работающих жителей Германии будут продолжать свой рабочий день после старта матча. Если каждый второй решит посмотреть игру на рабочем месте и в течение часа не будет заниматься делами, то экономика понесет убытки.

Эксперты считают, что в случае победы сборной Германии, улучшится командный дух работников.

Матч между немецкой сборной и командой Южной Кореи начнется в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее ФИФА оштрафовала двух представителей сборной Германии.