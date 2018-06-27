Иностранные болельщики похвалили российские поезда

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Болельщики сборных Мексики и Швеции, прибывшие в Екатеринбург для посещения матча чемпионата мира — 2018, отметили комфортабельность российских поездов, передает ТАСС.

Такое мнение высказали около 20 болельщиков обеих команд.

«Мы решили поехать на матч поездом, потому что это довольно весело, интересный опыт. Я впечатлен путешествием на поезде, все очень здорово, а кроме того, большим сюрпризом стало то, что поезд приходит на каждую из станций минута в минуту. Я не могу сказать того же о шведских поездах», — рассказал болельщик сборной Швеции Джейкоб Нареди.

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Поклонники «ацтеков», которые не имеют возможности на родине путешествовать на поездах, также поделились своими впечатлениями от поездки.

«Это необычный опыт для меня, ведь в Мексике я путешествую только на автомобиле или самолетом. Мне очень понравилось ехать на поезде, я смог посмотреть Россию. Что касается удобства — все на высшем уровне, от спального места до туалета», — заявил мексиканец Улисес Эрнандо Родригес.

Игра третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Швеции и Мексики начнется в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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