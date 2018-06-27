Скауты «Барселоны» просмотрят Головина в матче с Испанией
«Барселона» рассматривает возможность приобретения российского полузащитника Александра Головина для укрепления средней линии, сообщает «Советский спорт».
По информации Mundo Deportivo, скауты каталонского клуба отправятся в Москву 1 июля, чтобы посмотреть на хавбека ЦСКА в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.
В «Барселоне» хотят сравнить Головина с Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэм Хотспур», в котором клуб также заинтересован. Отмечается, что переход Головина более реален в финансовом плане, хотя после игр с Саудовской Аравией и Египтом трансферная стоимость игрока поднялась.
Также СМИ писали об интересе к полузащитнику ЦСКА со стороны «Ювентуса», «Челси» и «Арсенала».
Туринский клуб пока приостановил переговоры из-за неудачного исхода переговоров с ЦСКА, которые касались трансферной стоимости игрока.