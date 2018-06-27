Роналду примерил форму красноярского «Тотема»

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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил подарок от воспитанников юношеского клуба «Тотем» из Красноярска, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в пресс-службе «Тотема».

Отмечается, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» получил от юниоров игровую футболку.

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«Ребята из ФК «Тотем» подарили своему кумиру футболку с логотипом клуба, а Роналду, который поначалу не понял юных футболистов, поставил на ней свой автограф, а узнав, что это подарок, с удовольствием примерил на себе», — сказали в клубе.

Сборная Португалии заняла второе место в группе чемпионата мира — 2018 и вышла в 1/8 финала турнира. За путевку в четвертьфинал турнира португальцы поспорят с командой Уругвая.

Ранее сообщалось, что Роналду побил антирекорд сборной Португалии.