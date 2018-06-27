Сборная Исландии поблагодарила Россию за теплый прием на ЧМ-2018

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Сборная Исландии по футболу выразила слова благодарности России за прием команды на чемпионате мира — 2018, передает ТАСС.

Об этом говорится в сообщении исландской команды в твиттере.

«Этот чемпионат мира был эпической поездкой. Мы сегодня оставили все, абсолютно все на футбольном поле, мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами.

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Спасибо всем лучшим болельщикам в мире. Благодарим Россию за такой теплый прием», — гласит сообщение.

Исландцы набрали одно очко по итогам группового этапа мундиаля и выбыли из турнира.

Ранее тренер сборной Исландии ответил на вопрос о своем будущем.