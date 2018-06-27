Игрок сборной Франции Гризманн остался равнодушен к недовольству фанатов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/11810875/RIAN_5547347.HR-pic905-895x505-94517.jpg">

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн повел итоги матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Дании, сообщает «Матч ТВ».

«В первом тайме мы старались действовать агрессивно, создавать моменты. Дания хорошо оборонялась. Они не хотели тратить много сил, как и мы. Главное, что мы в 1/8 финала.

Реклама

Как отреагировали на свист болельщиков в конце матча? Никак. Если кому-то не понравилась наша игра, прошу прощения. Но нам важно было решать свои задачи. С кем хотел бы играть? Если честно, нам все равно. Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующим играм», — сказал нападающий после матча.

Встреча между сборными Франции и Дании завершилась со счетом 0:0. Эта игра стала первой на чемпионате мира, которая завершилась без забитых мячей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.