Назван самый популярный московский транспорт у болельщиков ЧМ-2018

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Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что московский транспорт перевозит дополнительно более 140 тыс. человек в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

Он отметил, что самым популярным транспортом во время мирового первенства стало метро.

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«Пассажиропоток метро вырос на 2,6 млн пассажиров или 3,2% во время проведения чемпионата мира по футболу в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С 14 июня — дня открытия турнира — столичным метро воспользовались 82,4 млн пассажиров», — добавил заместитель мэра.

Ликсутов отметил, что увеличение пассажиропотока не создает серьезных проблем для столичной транспортной системы.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.