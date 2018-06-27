Чемпионат мира — 2018 повторил рекорд по количеству реализованных пенальти
Чемпионат мира по футболу 2018 года в России повторил рекорд по количеству реализованных 11-метровых ударов, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что 17-й мяч с пенальти забил полузащитник сборной Исландии Гилфи Тор Сигурдссон в матче третьего тура группового этапа мирового первенства против команды Хорватии.
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Мундиаль в России повторил достижение чемпионата мира 1998 года, который прошел во Франции.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил сотый гол чемпионата мира — 2018 в матче с командой Нигерии.