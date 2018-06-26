Футболист сборной Англии опубликовал фото из Зеленогорска

Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы в Нижнем... Matthew Childs/Reuters

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал фото с тренировки в Зеленогорске, сообщает «Советский спорт».

На фото, опубликованных в инстаграме футболиста, показаны фрагменты тренировок с базы национальной команды, которая находится в Зеленогорске.

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В последнем туре группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Бельгией в Калининграде. Встреча состоится 28 июня.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич выложил в инстаграме фотографию из Ростова-на-Дону.

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Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford)

Whippin n' dippin ��

Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford)