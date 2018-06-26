Футболист сборной Англии опубликовал фото из Зеленогорска
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал фото с тренировки в Зеленогорске, сообщает «Советский спорт».
На фото, опубликованных в инстаграме футболиста, показаны фрагменты тренировок с базы национальной команды, которая находится в Зеленогорске.
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