Футболист сборной Англии опубликовал фото из Зеленогорска

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал фото с тренировки в Зеленогорске, сообщает «Советский спорт».

На фото, опубликованных в инстаграме футболиста, показаны фрагменты тренировок с базы национальной команды, которая находится в Зеленогорске.

Реклама

В последнем туре группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Бельгией в Калининграде. Встреча состоится 28 июня.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич выложил в инстаграме фотографию из Ростова-на-Дону.

Turbo loading �� #ThreeLions Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford) 26 Июн 2018 в 5:50 PDT