Футболист сборной Колумбии Мина вступился за Месси

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Защитник сборной Колумбии и каталонской «Барселоны» Йерри Мина вступился за своего партнера по клубу Лионеля Месси, сообщает ТАСС.

«Я очень уважаю Месси как человека, в его поведении нет надменности. Когда я первый раз тренировался с ним, то был очень впечатлен его человеческими качествами, у меня даже нет слов, чтобы описать это.

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Его критикуют, но это сопоставимо с тем хорошим, что он сделал», — сказал игрок.

Мина также отметил, что поддерживал бы Месси каждый день, если бы тот выступал за сборную Колумбии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

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