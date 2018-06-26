Футболист сборной Колумбии Мина вступился за Месси
Защитник сборной Колумбии и каталонской «Барселоны» Йерри Мина вступился за своего партнера по клубу Лионеля Месси, сообщает ТАСС.
«Я очень уважаю Месси как человека, в его поведении нет надменности. Когда я первый раз тренировался с ним, то был очень впечатлен его человеческими качествами, у меня даже нет слов, чтобы описать это.
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Его критикуют, но это сопоставимо с тем хорошим, что он сделал», — сказал игрок.
Мина также отметил, что поддерживал бы Месси каждый день, если бы тот выступал за сборную Колумбии.
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