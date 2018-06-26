Гендиректор «Россия-2018»: сборные Франции и Дании испортили статистику ЧМ-2018

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал итоги матча между сборными Франции и Дании в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Обе команды прошли, ожидаем от них больше самоотдачи в плей-офф, там они уже не смогут позволить себе так играть.

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Сегодня нам немного испортили статистику, до этого не было ни одной нулевой ничьей. Групповая студия подходит к концу, совершенно очевидно, что больше такого не будет», — сказал Сорокин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что встреча между сборными Франции и Дании стала первой на чемпионате мира — 2018, которая завершилась со счетом 0:0.