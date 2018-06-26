Канте признан лучшим игроком матча Франция — Дания
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Дании. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
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Отмечается, что сборная Франции финишировала на первом месте в группе C, а команда Дании вышла в плей-офф мирового первенства со второй строчки.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная Перу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.