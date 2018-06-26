Тренировки сборных Германии и Южной Кореи на «Казань-Арене» отменены из-за погоды

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Тренировки сборных Германии и Южной Кореи перед матчем заключительного тура чемпионата мира — 2018 на стадионе «Казань-Арена» отменены из-за погодных условий, сообщает ТАСС.

Отмечается, что тренировки будут проводиться на стадионах «Центральный» и «Электрон».

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«В связи с погодными условиями тренировки сборных Германии и Южной Кореи на «Казань-Арене» отменены. Они состоятся на стадионах «Центральный» и «Электрон», — заявили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Швеции.