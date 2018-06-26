Тренировки сборных Германии и Южной Кореи на «Казань-Арене» отменены из-за погоды
Тренировки сборных Германии и Южной Кореи перед матчем заключительного тура чемпионата мира — 2018 на стадионе «Казань-Арена» отменены из-за погодных условий, сообщает ТАСС.
Отмечается, что тренировки будут проводиться на стадионах «Центральный» и «Электрон».
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«В связи с погодными условиями тренировки сборных Германии и Южной Кореи на «Казань-Арене» отменены. Они состоятся на стадионах «Центральный» и «Электрон», — заявили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
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