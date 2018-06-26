Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в составе национальной команды, сообщает ТАСС.
Отмечается, что футболист тренируется с некоторыми ограничениями в связи с неполным восстановлением после травмы.
Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте матча открытия чемпионата мира.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Дзагоев может восстановиться от травмы до начала плей-офф чемпионата мира — 2018.