Моуриньо поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 между Хорватией и Исландией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/755/11810755/upload-RTX6AFBP-pic905-895x505-67070.jpg">

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Хорватией и Исландией, передает RT.

«Если бы обе команды за что-то боролись в этом матче, то это была бы настоящая битва. Обе знают, как сражаться на поле. Исландия больше делает упор на тактику и физику. Хорватия, в свою очередь, более опытная, лучше контролирует мяч из-за высокого уровня исполнителей. По моему мнению, обе сборные могут попасть даже в восьмерку лучших на этом турнире», — заявил Моуринью.

Реклама

На данный момент в активе хорватов шесть очков и они находятся на первом месте в группе. Исландия набрала всего лишь одно очко и делит третью строчку группы с аргентинцами.

Ранее защитник сборной Хорватии исполнил связанную с фашистами песню.