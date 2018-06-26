Черышев: не удивился своей замене после удаления Смольникова

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Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев не удивился своей замене после удаления защитника санкт-петербургского «Зенита» Игоря Смольникова в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Я не удивился своей замене, поскольку уважаю решение тренера. Он ведь думал, что так будет лучше для команды. Теперь надо сделать выводы из этой игры и двигаться дальше. Необходимо продолжать верить в свои силы. Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим», — заявил Черышев.

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Россия уступила Уругваю со счетом 0:3 и сыграет в плей-офф мундиаля против Испании.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее министр спорта Уругвая прокомментировал победу над сборной России на ЧМ-2018.