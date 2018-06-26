В Минспорте Уругвая оценили уровень организации ЧМ-2018

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В Минспорте Уругвая высоко оценили уровень организации чемпионата мира по футболу в России, передает RT.

«На моем веку это самая великолепная организация мундиаля во всех смыслах — инфраструктура, безопасность, доброжелательность и гостеприимство. Поздравляю российский народ и правительство России со всем — с работой, которую они проделали, с чемпионатом мира, который представляет собой настоящий футбольный праздник», — заявил заместитель министра спорта Альфредо Этчанди.

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Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес считает, что россияне создали атмосферу праздника в стране.

«Все очень радостные на стадионе. Царит атмосфера счастья не только из-за спортивных результатов, но и благодаря отличным условиям организации, к которым следует прибавить достоинство, менталитет, щедрость, которые почувствовали на себе уругвайцы и все те, кто приехали на этот чемпионат. Мне кажется, что сложно себе представить праздник лучше этого», — добавил Касерес.

Уругвай вышел с первого места из группы А и сыграет с Португалией.

Ранее министр спорта Уругвая прокомментировал победу над сборной России на ЧМ-2018.