МИД назвал фейком публикацию о применении допинга в сборной России

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали появившуюся статью в саудовском издании Sada о применении допинга в национальной сборной России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Комментарий, в котором категорически отвергаются обвинения о приеме запрещенных препаратов в сборной России, опубликован на официальном сайте ведомства.

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«Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России», — заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Сам материал в ведомстве назвали «фейковым», призвав болельщиков футбола не идти на поводу у «заказчиков» публикации.

Ранее сообщалось, что министр спорта России считает провокацией призывы проверить сборную на допинг.